НБУ установил новый курс: что будет с долларом 23 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 23 ноября:
|22.11
|23.11
|Изменение
|1 доллар США
|26,57 грн
|26,66 грн
|+0,09
|1 евро
|29,98 грн
|30,06 грн
|+0,08
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 22 ноября, доллар подорожал на 9 копеек, а евро – на 8 копеек.
Что происходит с курсом доллара на межбанке
Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сейчас инвесторов беспокоит возможное масштабное военное вторжение России в Украину, на фоне чего гривна теряет свои позиции.
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"По итогам прошлой недели нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 1,2 млрд грн. Таким образом, со второй половины ноября суммарно продажи ОВГЗ нерезидентами превысили 3 млрд грн, что достаточно существенно для рынка", – говорит эксперт.
Он отмечает, что разворот гривни подпитывается также спекулятивными настроениями. На фоне смены баланса валютного рынка НБУ вновь становится ключевой силой для сглаживания тенденции.
В ближайшее время Андрей Шевчишин ожидает колебания в диапазоне 26,6-26,7 гривен за доллар.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.