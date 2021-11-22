НБУ установил новый курс: что будет с долларом 23 ноября

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 23 ноября

Доллар снова подорожал / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 23 ноября:

22.11 23.11 Изменение 1 доллар США 26,57 грн 26,66 грн +0,09 1 евро 29,98 грн 30,06 грн +0,08

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 22 ноября, доллар подорожал на 9 копеек, а евро – на 8 копеек.

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Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сейчас инвесторов беспокоит возможное масштабное военное вторжение России в Украину, на фоне чего гривна теряет свои позиции.

"По итогам прошлой недели нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 1,2 млрд грн. Таким образом, со второй половины ноября суммарно продажи ОВГЗ нерезидентами превысили 3 млрд грн, что достаточно существенно для рынка", – говорит эксперт.

Он отмечает, что разворот гривни подпитывается также спекулятивными настроениями. На фоне смены баланса валютного рынка НБУ вновь становится ключевой силой для сглаживания тенденции.

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В ближайшее время Андрей Шевчишин ожидает колебания в диапазоне 26,6-26,7 гривен за доллар.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.