НБУ встановив новий курс: що буде з доларом 23 листопада

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 23 листопада

Долар знову подорожчав / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 23 листопада:

22.11 23.11 Зміна 1 долар США 26,57 грн 26,66 грн +0,09 1 євро 29,98 грн 30,06 грн +0,08

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 22 листопада, долар подорожчав на 9 копійок, а євро – на 8 копійок.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, зараз інвесторів непокоїть можливе масштабне військове вторгнення Росії в Україну, на тлі чого гривня втрачає свої позиції.

"За підсумками минулого тижня нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на 1,2 млрд гривень. Отже, з другої половини листопада сумарно продаж ОВДП нерезидентами перевищив 3 млрд гривень, що досить істотно для ринку", – каже експерт.

Він наголошує, що розворот гривні підживлюється також спекулятивними настроями. На тлі зміни балансу валютного ринку НБУ знову стає ключовою силою для згладжування тенденції.

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Найближчим часом Андрій Шевчишин очікує на коливання в діапазоні 26,6-26,7 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.