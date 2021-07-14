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НБУ снимет ограничение на покупку валюты для бизнеса

14 июля 2021 9:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Либерализация будет постепенной и может серьезно повлиять на ситуацию на валютном рынке, предупредили в Национальном банке

Бизнес сможет покупать валюту без обязательств

Бизнес сможет покупать валюту без обязательств / Фото: НБУ, stocksnap.io

Национальный банк Украины (НБУ) готовится к постепенной отмене ограничений на покупку бизнесом иностранной валюты без обязательств. Регулятор ожидает, что это решение будет иметь более серьезное влияние на валютный рынок, чем последние меры по либерализации.

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Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, которое касается покупки иностранной валюты под обязательства... Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет принято нами вскоре", – сказал он.

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Напомним, в январе 2021 года НБУ уже снял запрет для юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард".

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А недавно Нацбанк разрешил физлицам покупать наличную иностранную валюту за безналичные средства в гривне. То есть рассчитаться за покупку валюты можно карточкой.

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