Урожай и МВФ взбодрили гривню. Что будет с курсом доллара

Валютный рынок нашел временное равновесие. Аналитики объяснили, как изменится ситуация в ближайшее время

Валютный рынок следит за новостями от МВФ / Фото: Getty Images, AFP, Сегодня

Доллар 12 июля после роста по официальному курсу торгуется на межбанке в районе 27,3 грн. Положение гривни укрепилось, т.к. Международный валютный фонд может выделить Украине 2,7 млрд долларов в рамках распределения средств для борьбы с коронакризисом.

В ближайшей перспективе курс на межбанке, скорее всего, останется вблизи 27,3 грн/долл., но возможны и спекулятивные попытки укрепления к 27,2 грн/долл. Наличный доллар в банках через неделю может торговаться около 27,2/27,4 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Для Украины и других стран средства МВФ не будут кредитом. Они поддержат валютные резервы страны. В результате Украина сможет с легкостью пройти пиковые выплаты по внешним обязательствам", – отметил Шевчишин.

По его словам, поддержку гривне также оказывают аграрии, которые начали заводить валюту в страну. Сдерживающим же фактором остается пассивность нерезидентов, которые на прошлой неделе вышли из ОВГЗ на 758 млн грн.

"В случае выхода из Украины нерезиденты будут закрывать свои заявки на покупку аграриями, что не должно привести к резкому падению гривни", – объяснил Шевчишин.

Иосуб также отметил, что гривня и доллар достигли временного равновесия курса.

За минувшую неделю курс доллара к гривне изменился разнонаправленно и незначительно.

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Мнение еще одного финансового эксперта – Эрика Наймана – о том, что будет с курсом гривни в среднесрочной перспективе и стоит ли запасаться валютой, смотрите в сюжете:

Напомним, в целом эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине