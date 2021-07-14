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НБУ зніме обмеження на покупку валюти для бізнесу

14 липня 2021 9:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Лібералізація буде поступовою і може серйозно вплинути на ситуацію на валютному ринку, попередили в Національному банку

Бізнес зможе купувати валюту без зобов'язань

Бізнес зможе купувати валюту без зобов'язань / Фото: НБУ, stocksnap.io

Національний банк України (НБУ) готується до поступового скасування обмежень на покупку бізнесом іноземної валюти без зобов'язань. Регулятор очікує, що це рішення буде мати більш серйозний вплив на валютний ринок, ніж останні заходи щодо лібералізації.

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Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми готові рухатися далі на шляху до валютної лібералізації. Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, яке стосується покупки іноземної валюти під зобов'язання... Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно станеться. Це рішення буде прийнято нами незабаром", – сказав він.

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Нагадаємо, в січні 2021 року НБУ вже зняв заборону для юридичних осіб на проведення операцій з продажу іноземної валюти на умовах "форвард".

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А недавно Нацбанк дозволив фізособам купувати готівкову іноземну валюту за безготівкові кошти в гривні. Тобто розрахуватися за покупку валюти можна карткою.

Про що ще говорять в Україні та світі 14 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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