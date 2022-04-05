Нацбанк изменил правила для некоторых переводов – кого касается

Рассказываем, какие новые условия и ограничения ввел Национальный банк Украины

Нацбанк ослабил и уточнил ряд ограничений на сделки в иностранной валюте / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине Нацбанк сменил немало правил и условий, призванных уменьшить удар войны на украинскую экономику. С 4 апреля НБУ расширил список трансграничных переводов для волонтеров и сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям.

О таком решении сообщили в пресс-службе учреждения.

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Что изменилось

По запросу банков и волонтеров теперь физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ) для покупки ряда товаров за границей.

Товары, к которым относится это правило, таковы:

бронежилеты;

каски;

шлемы;

военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь;

защитная одежда;

оптические приборы для слежения;

беспилотные летательные аппараты;

спальные мешки;

карематы и средства для оказания медицинской помощи.

В то же время Нацбанк сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям. С 5 апреля 2022 года расчеты по таким операциям должны производиться не через 365 дней, а через 90 дней. Как объясняют в НБУ, такое решение временное и его цель – не допустить выведение капитала за границу и возникновение макроэкономических дисбалансов.

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Еще одно изменение – расширен перечень исключений из общего запрета на осуществление расходных операций по счетам юридических лиц в Украине, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты России и Беларуси.

Чтобы эти юрлица могли выплачивать зарплаты сотрудникам, платить налоги и другие обязательные платежи государству и осуществлять определенные операции, им разрешили:

продавать безналичную иностранную валюту (кроме российских и белорусских рублей);

уплачивать банку комиссии и другие платежи за предоставление банковских и других финансовых услуг;

осуществлять ряд выплат, связанных со страхованием (страховые выплаты путем оплаты учреждениям здравоохранения стоимости предоставленной помощи, выплаты страхового возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу пострадавших по договорам "автогражданки" (с некоторыми ограничениями).

Другие разрешения от Нацбанка

В новом пакете решений НБУ есть и другие изменения. В частности, к банкам вернули стандартные требования по проверке документов о валютных операциях их клиентов. С 24 февраля можно было проводить упрощенную процедуру проверки – без проведения дополнительного анализа информации о валютных операциях клиентов, источниках происхождения средств и т.д. Однако есть некоторые исключения.

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"Упрощенные требования к валютному надзору с 4 апреля 2022 будут применяться только к ряду операций. Среди них: операции резидентов и нерезидентов для проведения мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующих отношения в сферах обеспечения национальной безопасности и обороны, операции резидентов по выполнению обязательств, которые обеспечены государственной гарантией, операции МФО и некоторые другие. Упрощенный валютный надзор также остается для операций, сумма которых не превышает 400 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Также разрешено осуществлять переводы иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу.

Разрешена реализация остатков памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции в филиалах и отделениях банков, если нет угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.

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