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Украинцев освободят от налогов во время войны – кого касаются изменения

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 16:58
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Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об освобождении на время военного положения некоторых украинцев от уплаты налогов
ВР приняла законопроект об изменениях в налоговых условиях
ВР приняла законопроект об изменениях в налоговых условиях / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны украинская власть стимулирует бизнес к работе и подстраиванию под новые условия. Правительство предлагает новые правила, при которых удар на украинскую экономику удастся смягчить, а украинцам будет легче перенести кризисный период.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вводится налоговая реформа и два первых шага уже готовы.

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Что изменится

Во вторник, 15 марта, ВР приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Его цель – поддержать бизнес и сделать так, чтобы он работал и люди имели работу там, где это позволяет ситуация безопасности.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев объяснил, какие ключевые положения есть в этом законопроекте.

Итак, на время военного положения:

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  • предоставляется возможность физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;
  • для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога добровольна;
  • определяются особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
  • уменьшается НДС до 7% и наступает освобождение от акциза по горючему;
  • потребители освобождаются от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
  • наступает освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной злости РФ;
  • останавливается действие норм, предоставлявших право ипотекодержателю выселять из ипотечного жилья его жильцов, приобретать право собственности на предмет ипотеки или продавать его.

Зеленский также заявил, что следующий шаг реформы – максимальная дерегуляция бизнеса.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона", – заявил президент.

Отсрочка предоставления налоговых, финансовых, бухгалтерских и других отчетов

ВР приняла законопроект, согласно которому документы необходимо отправить через 90 дней после окончания войны за весь период.

Соответственно, административную и уголовную ответственность за непредставление отчетности в условиях военного положения не будут применять. Проверки в это время также не будут.

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Раньше мы рассказывали, какие важные законы ВР приняла на период военного положения.

Также "Сегодня" писали о том, что на время военного положения создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. Мы рассказывали и о том, что все больше украинских банков вводят кредитные каникулы для физлиц и представителей бизнеса.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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