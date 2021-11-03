Межбанк вошел в режим ожидания: что будет с курсом доллара в Украине

Как говорят эксперты, в случае появления покупаталей, возможен резкий отскок доллара США

Курс доллара в Украине снова изменится / Фото: Коллаж: Сегодня

Доллар на межбанке в среду, 3 ноября снизился на 4 копейки – до 23,23/26,25 грн за доллар.

Как говорят аналитики Минфина, к 11:00 торги по доллару были активными. Начали идти сделки по лотам до 1 млн долларов при перевесе предложения. Котировки снижались, а продавцы выжидали выход Нацбанка с интервенцией.

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Как менялся курс доллара на межбанке в течение месяца, данные: Минфин

Что негативно сказывается на гривне?

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, рынок относительно стабилен и малоактивен на фоне новых карантинных мер и слабой деловой активности.

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По его словам, сейчас рынок переваривает такие события:

размещение ОВГЗ, в котором нерезиденты, вероятно, не принимали участия, поскольку не было предложено достаточной доходности;

перестановки в Кабинете министров Украины;

концентрацию вооруженных сил РФ у границ Украины, что для нерезидентов повышает риски инвестиций.

Негативным фактором для гривны выступает сложная энергетическая ситуация в стране. В свою очередь, позитивным для гривны выступает встреча госсекретаря США Энтони Блинкен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Андрей Шевчишин ожидает, что курс гривны в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 26,25-26,3 гривен за доллар США. В случае появления покупаталей, возможен резкий отскок доллара США.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.