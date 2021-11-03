Міжбанк увійшов до режиму очікування: що буде з курсом долара в Україні

Як кажуть експерти, у разі появи покупців можливий різкий відскок долара США

Курс долара в Україні знову зміниться / Фото: Колаж: Сьогодні

Долар на міжбанку у середу, 3 листопада, знизився на 4 копійки – до 23,23/26,25 грн за долар.

Як кажуть аналітики Мінфіну, до 11:00 торги з долара були активними. Почали йти операції з лотів до 1 млн. доларів при перевагі пропозиції. Котирування знижувалися, а продавці вичікували вихід Нацбанку з інтервенцією.

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Як змінювався курс долара на міжбанку протягом місяця, дані: Мінфін

Що негативно впливає на гривню?

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, ринок відносно стабільний та малоактивний на тлі нових карантинних заходів та слабкої ділової активності.

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За його словами, зараз ринок перетравлює такі події:

розміщення ОВДП, в якому нерезиденти, ймовірно, не брали участі, оскільки не було запропоновано достатньої доходності;

перестановки у Кабінеті Міністрів України;

концентрацію збройних сил РФ біля кордонів України, що для нерезидентів підвищує ризики інвестицій.

Негативним чинником для гривні є складна енергетична ситуація в країні. Водночас позитивним для гривні виступає зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкен із президентом України Володимиром Зеленським.

Андрій Шевчишин очікує, що курс гривні найближчим часом продовжить торгуватись у діапазоні 26,25-26,3 гривень за долар США. У разі появи покупців можливий різкий відскок долара США.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%