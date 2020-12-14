Курс НБУ: доллар продолжил падение

На вторник, 15 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

14.12 15.12 Изменение 1 доллар США 27,97 грн 27,87 грн - 0,10 1 евро 33,89 грн 33,89 грн 0

Реклама

По сравнению со значениями 14 декабря курс доллара упал на 10 копеек после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день.

За последнюю неделю – с 8 по 15 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 63 копейки. Впрочем, эксперты предупреждали, что курс доллара в Украине может ждать коррекция.

Реклама

Евро остался в той же цене после падения на 10 днем ранее. Стоимость евровалюты при этом остается ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этой отметки евро поднимался в начале декабря-2020 – впервые с февраля 2018 года – и продержался на таком уровне неделю.

Читайте также: Чего ждать от доллара в декабре: эксперты озвучили прогноз

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама