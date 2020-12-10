Доллар ждет коррекция: что происходит с курсом на межбанке

Настроения на валютном рынке подняли новости о расположении кредиторов к Украине

Доллар на межбанке на этой неделе снижается по отношению к гривне. В начале недели на рынок с покупкой валюты впервые более чем за месяц вышел Нацбанк, что удержало курс доллара от снижения. Сейчас доллар торгуется на уровне 28,09/28,10 грн. До конца недели ожидается коррекция к уровню 28,15 грн/долл. Евро к гривне, вероятно, вернется за отметку 34,10 грн.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Он объяснил, что "бурная" реакция рынков была вызвана новостью о выделении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 623,5 млн евро. Сам факт предоставления кредита на льготных условиях говорит о доверии внешних инвесторов к Украине как надежному партнеру, уточнил Гойлов.

Кроме того, Минфин весьма успешно продал 7 выпусков ОВГЗ, что позволило привлечь в бюджет 15,96 млрд грн. А косвенным подтверждением доверия внешних инвесторов стал рост курса ВВП-варрантов выше 100% от номинала.

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По его словам, теперь рынок будет ждать прогресса и в переговорах Украины с МВФ. Транши от фонда вряд ли успеют поступить до конца года, но согласовать дату приезда миссии в Киев вполне реально, уверен аналитик.

Напомним, с начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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