Доллар ждет коррекция: что происходит с курсом на межбанке

Доллар на межбанке на этой неделе снижается по отношению к гривне. В начале недели на рынок с покупкой валюты впервые более чем за месяц вышел Нацбанк, что удержало курс доллара от снижения. Сейчас доллар торгуется на уровне 28,09/28,10 грн. До конца недели ожидается коррекция к уровню 28,15 грн/долл. Евро к гривне, вероятно, вернется за отметку 34,10 грн.
Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Он объяснил, что "бурная" реакция рынков была вызвана новостью о выделении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 623,5 млн евро. Сам факт предоставления кредита на льготных условиях говорит о доверии внешних инвесторов к Украине как надежному партнеру, уточнил Гойлов.
Кроме того, Минфин весьма успешно продал 7 выпусков ОВГЗ, что позволило привлечь в бюджет 15,96 млрд грн. А косвенным подтверждением доверия внешних инвесторов стал рост курса ВВП-варрантов выше 100% от номинала.
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По его словам, теперь рынок будет ждать прогресса и в переговорах Украины с МВФ. Транши от фонда вряд ли успеют поступить до конца года, но согласовать дату приезда миссии в Киев вполне реально, уверен аналитик.
Напомним, с начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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Андрей Гойлов
аналитик RoboForex
"Это снимает опасения относительно выполнения бюджета на текущий год. Вероятно, рост доходности ОВГЗ вернет нерезидентов в данный инструмент. В таком случае можно будет ожидать укрепления курса гривни к доллару и евро".