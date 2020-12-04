Чего ждать от доллара в декабре: эксперты озвучили прогноз

По итогам ноября курс безналичного доллара Украине снизился на 0,14%, до 28,51 гривни, наличного – на 0,2%, до 28,1 гривни. В декабре курс будет колебаться в диапазоне 28,4-29,5 гривни за доллар. При этом выше 29 гривен курс поднимется, только если ситуация в стране ухудшится.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставили аналитики ГК Forex Club.

Они объясняют, что давление на валютном рынке формируется в основном спекулянтами и нерезидентами, которые выводят инвестиции из страны. А вот импортеры уже сократили деловую активность из-за ожидания жесткого карантина.

Негативным фактором остается дефицит бюджета на 2020 год. Дело в том, что его финансирование может формироваться за счет скрытой эмиссии гривни (через механизмы рефинансирования и ОВГЗ).

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Впрочем, скорее всего, проникновение средств в экономику будет медленным. Поэтому на фоне слабой деловой активности такая эмиссия не станет драйвером девальвации, по крайней мере в текущем году, считают аналитики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему евро в Украине растет быстрее, чем доллар.

Как известно, валюта остается одним из главных способов сохранить накопленное. Из-за того, что доллар на мировых рынках теряет вес, многие задумались о других валютах. О том, пора ли переходить на евро или юань, ранее рассказал эксперт.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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