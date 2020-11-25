Доллар теряет статус главной мировой валюты. Пора переходить на евро или юань?

Доля доллара в международных расчетах упала, а пальму первенства захватил евро. Доллар падает и по отношению к другим мировым валютам – в первую очередь, китайскому юаню. Впрочем, это не означает, что украинцам нужно срочно переводить все свои сбережения в юани. А вот вложения в евро могут быть перспективными.
Советы инвесторам дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он рассказал о главных альтернативах сбережениям в долларах.
- Евро
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- Юань
Александр Охрименко
экономист
Не стоит связываться. Это валюта сильно регулируется центробанком Китая в "ручном режиме". Может быть девальвация юаня в любой момент и даже большая, чем девальвация доллара и евро. Поэтому и риск потерять все – больше, чем если играть с долларами и евро.
- Российский рубль
Александр Охрименко
экономист
Вообще не стоит связываться. Даже первый заместитель премьера России ожидает дальнейшую девальвацию рубля по отношению к доллару, а это значит – и по отношению к гривне. Поэтому тут риска еще больше.
Напомним, ранее аналитики подробно объясняли, почему доллар падает с пьедестала главной мировой валюты.
А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные среди украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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Александр Охрименко
экономист
Можно пытаться поиграть с этой валютой. Сейчас международные аналитики обещают, что доллар по отношению к евро может девальвировать на 20%. Поэтому даже купив евро за гривню, вы можете рассчитывать, что в случае успеха продадите его дороже и сможете заработать на курсе, даже если будет ревальвация гривни по отношению к доллару. Но, если международные аналитики ошибутся, вы проиграете.