Доллар теряет статус главной мировой валюты. Пора переходить на евро или юань?

Доля доллара в международных расчетах упала, а пальму первенства захватил евро. Доллар падает и по отношению к другим мировым валютам – в первую очередь, китайскому юаню. Впрочем, это не означает, что украинцам нужно срочно переводить все свои сбережения в юани. А вот вложения в евро могут быть перспективными.

Реклама

Советы инвесторам дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он рассказал о главных альтернативах сбережениям в долларах.

Евро

Читайте также: Доллару грозит обвал на 20% из-за вакцин от COVID-19 – Citigroup

Юань

Российский рубль

Реклама

Напомним, ранее аналитики подробно объясняли, почему доллар падает с пьедестала главной мировой валюты.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные среди украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама