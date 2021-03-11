Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал

На сегодня, 11 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,70 грн;

1 евро – 32,93 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на четыре копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. А за неделю с 4 по 11 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек.

Курс евро 11 марта тоже снизился на четыре копейки и опустился еще ниже психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода.

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Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 10 марта, доллар на межбанке не изменился в цене ни в покупке, ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,72/27,74 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на три копейки в покупке и на четыре – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,02/33,05 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Аналитики считают, что гривня еще будет крепнуть.

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

→ Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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