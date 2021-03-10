В Украине образовался избыток валюты. Чего ждать от курса доллара?

Доллар 10 марта после небольшого роста по официальному курсу вернулся к падению на межбанке и торгуется в зоне 27,7 гривни. Снижение может продолжиться и, вероятно, в ближайшей перспективе доллар будет двигаться в зону 27,55 гривни.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
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Укрепление гривни происходит на фоне перевеса продавцов валюты над покупателями, объясняет эксперт.
- Ключевой драйвер продаж валюты – последний день налоговых выплат, а также завод валюты аграриями под посевную.
- Ключевой драйвер падения покупок – низкая деловая активность на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.
К 11:00 по киевскому времени доллар на межбанке торговался по 27,67 грн в покупке и по 27,68 грн в продаже, по данным Minfin.
Впрочем, эксперты не советуют сейчас инвестировать в доллары. По их мнению, гривневые вклады выгоднее.
А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":
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