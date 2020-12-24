Курс доллара в Украине откатился после стремительного роста

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 28 декабря

На понедельник, 28 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

24.12 28.12 Изменение 1 доллар США 28,46 грн 28,35 грн - 0,11 1 евро 34,62 грн 34,56 грн - 0,06

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По сравнению со значениями 24 декабря курс доллара опустился на 11 копеек после ежедневного повышения на 21 копейку в течение последних трех рабочих дней. Доллар за это время поднялся значительно выше психологической отметки в 28 гривен.

В целом за последние семь дней – с 21 по 28 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 53 копейки. При этом ранее в НБУ предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.

Евро тоже подешевел после роста курса – стоимость евровалюты снизилась на шесть копеек.

В тренде Доллар подскочил на 70 копеек за неделю: курс валют НБУ

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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