Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Курс доллара в Украине откатился после стремительного роста

24 декабря, 16:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 28 декабря

На понедельник, 28 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

24.1228.12Изменение
1 доллар США28,46 грн28,35 грн- 0,11
1 евро34,62 грн34,56 грн- 0,06
Реклама

По сравнению со значениями 24 декабря курс доллара опустился на 11 копеек после ежедневного повышения на 21 копейку в течение последних трех рабочих дней. Доллар за это время поднялся значительно выше психологической отметки в 28 гривен.

В целом за последние семь дней – с 21 по 28 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 53 копейки. При этом ранее в НБУ предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.

Евро тоже подешевел после роста курса – стоимость евровалюты снизилась на шесть копеек.

В тренде
Доллар подскочил на 70 копеек за неделю: курс валют НБУ
Реклама

Читайте также: Валютный рынок успокоился перед праздниками: чего ждать от доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуФинансы
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметку
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметкуФинансы
В Украине стремительно растет курс доллара и евро
В Украине стремительно растет курс доллара и евроФинансы
Доллар станет еще дороже – прогноз
Доллар станет еще дороже – прогнозФинансы
Евро поднялся выше психологической отметки, доллар растет
Евро поднялся выше психологической отметки, доллар растетФинансы
Доллар и евро ползут вверх: официальный курс валют
Доллар и евро ползут вверх: официальный курс валютФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять