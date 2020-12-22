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Карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара

22 декабря, 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Нацбанке предупредили о краткосрочных рисках девальвации гривни

Несмотря на то, что в начале и середине декабря ситуация на валютном рынке привела к укреплению гривни, рекордные бюджетные выплаты в конце года могут серьезно повлиять на курс доллара. Речь идет об увеличившихся расходах госбюджета, в частности, на выплаты компенсаций ФОПам (ФЛП, физлицам-предпринимателям) в связи с карантином.

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Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2020 года, который подготовил Национальный банк Украины (НБУ).

"В последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление", - говорится в документе.

При этом в пользу гривни сыграло то, что нерезиденты начали возвращаться в гривневые гособлигации. Например, 15 декабря, Минфин продал на аукционе ОВГЗ на рекордную сумму. В итоге на рынке сохранялся баланс спроса и предложения. Благодаря этому Нацбанк с 6 ноября до 9 декабря не проводил валютные интервенции. Это является рекордный период со времени введения плавающего курсообразования.

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НБУ выплаты ОВГЗ курс гривни курс доллара ФЛП

Источник: Сегодня

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