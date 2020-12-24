Валютный рынок успокоился перед праздниками: чего ждать от доллара

Давление на украинскую валюту несколько ослабло

Несмотря на стремительный рост официального курса доллара, давление на гривню на межбанке несколько ослабло. В среду, 23 декабря, Нацбанк выходил на рынок с продажами валюты. А 24 декабря в ходе торговой активности перед "большими выходным" предложение валюты немного превышало спрос.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Эксперт ожидает коррекции курса доллара к уровню 28,35 гривни к концу недели. Единая европейская валюта, вероятно, снизится в цене до отметки 34,35 гривни.

"Экспортеры на днях получат возмещение НДС, что создаст дополнительное давление на курс национальной валюты. Вероятно, НБУ продолжит выходить на межбанк с ограниченными валютными интервенциями. Но спрос на валюту уже идет на спад", – объяснил специалист.

Напомним, ранее в НБУ предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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