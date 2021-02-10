Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазоне

На межбанке появились покупатели валюты, но гривня пока держится

Доллар 10 февраля после снижения официального курса остается относительно стабильным на межбанке, торгуясь на уровне 27,7 гривни. При этом на рынке появились покупатели, и в результате часть спекулянтов начала закрывать короткие позиции в долларе. Вероятно, в ближайшее время курс будет держаться в диапазоне 27,6-27,9 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В пользу гривни сыграло то, что Минфин привлек 13,1 млрд гривен в бюджет через ОВГЗ. Это могло создать небольшую нехватку гривни на рынке и также способствовало развороту курса.

"Отдельно выделим публикацию данных об инфляции, которая по итогам января достигла 6,1% в годовом выражении, что будет подталкивать НБУ к возможному решению по ужесточению кредитно-денежной политики уже в феврале", – добавил эксперт.

Кроме того, Нацбанк предупредил о том, что проведет стресс-тестирование 30 банков в 2021 году после перерыва из-за пандемии.

А о том, почему цены растут, несмотря на падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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