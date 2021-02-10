Курс долара в Україні облаштувався у новому діапазоні

На міжбанку з'явилися покупці валюти, але гривня поки тримається

Долар 10 лютого після зниження офіційного курсу залишається відносно стабільним на міжбанку, торгуючись на рівні 27,7 гривні. При цьому на ринку з'явилися покупці, і в результаті частина спекулянтів почала закривати короткі позиції в доларі. Ймовірно, найближчим часом курс буде триматися в діапазоні 27,6-27,9 грн / дол.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

На користь гривні зіграло те, що Мінфін залучив 13,1 млрд гривень в бюджет через ОВДП. Це могло створити невелику нестачу гривні на ринку і також сприяло розвороту курсу.

"Окремо виділимо публікацію даних про інфляцію, яка за підсумками січня досягла 6,1% в річному обчисленні, що буде підштовхувати НБУ до можливого рішення щодо посилення кредитно-грошової політики вже в лютому", – додав експерт.

Крім того, Нацбанк попередив про те, що проведе стрес-тестування 30 банків в 2021 році після перерви через пандемію.

А про те, чому ціни ростуть, незважаючи на падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама