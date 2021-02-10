Курс долара в Україні облаштувався у новому діапазоні

Долар 10 лютого після зниження офіційного курсу залишається відносно стабільним на міжбанку, торгуючись на рівні 27,7 гривні. При цьому на ринку з'явилися покупці, і в результаті частина спекулянтів почала закривати короткі позиції в доларі. Ймовірно, найближчим часом курс буде триматися в діапазоні 27,6-27,9 грн / дол.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
На користь гривні зіграло те, що Мінфін залучив 13,1 млрд гривень в бюджет через ОВДП. Це могло створити невелику нестачу гривні на ринку і також сприяло розвороту курсу.
"Окремо виділимо публікацію даних про інфляцію, яка за підсумками січня досягла 6,1% в річному обчисленні, що буде підштовхувати НБУ до можливого рішення щодо посилення кредитно-грошової політики вже в лютому", – додав експерт.
Крім того, Нацбанк попередив про те, що проведе стрес-тестування 30 банків в 2021 році після перерви через пандемію.
А про те, чому ціни ростуть, незважаючи на падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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