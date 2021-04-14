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Курс доллара устремился к максимумам с конца 2020 года

14 апреля, 12:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На валютном рынке царит пессимизм – иностранцы продают гривневые госбумаги, на всех давит экономическая неопределенность. Ситуацию может изменить решение НБУ

Доллар 14 апреля после повышения до 1,5-месячного рекорда в официальных курсах Нацбанка снова вырос на межбанке – до 28,03 грн. На гривню давит целый ряд факторов – выход иностранцев из ОВГЗ, негативные экономические тенденции, отсутствие альтернативных поступлений средств в госбюджет. В результате доллар в ближайшее время может подорожать до 28,5 грн. Такого уровня "зеленый" не достигал с конца 2020 года.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Немного изменить настроения на валютном рынке, по его словам, может решение Нацбанка об учетной ставке, которое объявят в четверг, 15 апреля.

"12-13 апреля нерезиденты сократили свои портфели ОВГЗ почти на 1,1 млрд гривен. А вчерашнее размещение гособлигаций Минфином оказалось провальным из-за отсутствия спроса. В частности, было привлечено 1,6 млрд. гривен, после привлечения 1,1 млрд гривен на прошлой неделе. На рынке формируется опасная тенденция оттока средств. Участники рынка ожидают решения по учетной ставке НБУ, что может изменить настроения на рынке", – объяснил Шевчишин.

Напомним, Нацбанк не будет сдерживать курс гривни, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах. Об этом заявлял замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

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А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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курс межбанк ОВГЗ курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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