Курс долара кинувся до максимумів з кінця 2020 року

На валютному ринку панує песимізм – іноземці продають гривневі держпапери, на всіх тисне економічна невизначеність. Ситуацію може змінити рішення НБУ

Долар 14 квітня після підвищення до 1,5-місячного рекорду в офіційних курсах Нацбанку знову виріс на міжбанку – до 28,03 грн. На гривню тисне цілий ряд факторів – вихід іноземців з ОВДП, негативні економічні тенденції, відсутність альтернативних надходжень коштів до держбюджету. В результаті долар найближчим часом може подорожчати до 28,5 грн. Такого рівня "зелений" не сягав з кінця 2020 року.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Трохи змінити настрої на валютному ринку, за його словами, може рішення Нацбанку про облікову ставку, яке оголосять у четвер, 15 квітня.

"12-13 квітня нерезиденти скоротили свої портфелі ОВДП майже на 1,1 млрд гривень. А вчорашнє розміщення держоблігацій Мінфіном виявилося провальним через відсутність попиту. Зокрема, було залучено 1,6 млрд. Гривень, після залучення 1,1 млрд гривень минулого тижня. На ринку формується небезпечна тенденція відтоку коштів. Учасники ринку очікують рішення з облікової ставки НБУ, що може змінити настрої на ринку", – пояснив Шевчишин.

Нагадаємо, Нацбанк не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, закладеного в держбюджеті та інших планах. Про це заявляв заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

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