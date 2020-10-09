Курс доллара ускорил падение, евро замер

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 октября

На понедельник, 12 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

09.10 12.10 Изменение 1 доллар США 28,28 грн 28,21 грн - 0,07 1 евро 33,28 грн 33,28 грн 0,00

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По сравнению со значениями 9 октября курс доллара снизился на семь копеек после падения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 5 по 12 октября – гривня укрепилась по отношению к доллару на 13 копеек.

Эксперты отмечают, что курс доллара в Украине стабилизировался в новом коридоре – 28,2-28,3 гривни.

В тренде Курс доллара ползет вниз, евро перешел к уверенному падению

Курс евро при этом не изменился в цене после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день.

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Напомним, эксперты ранее прогнозировали, что в октябре девальвация гривни замедлится. При этом специалисты объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

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