Курс доллара ускорил падение, евро замер

На понедельник, 12 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|09.10
|12.10
|Изменение
|1 доллар США
|28,28 грн
|28,21 грн
|- 0,07
|1 евро
|33,28 грн
|33,28 грн
|0,00
По сравнению со значениями 9 октября курс доллара снизился на семь копеек после падения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 5 по 12 октября – гривня укрепилась по отношению к доллару на 13 копеек.
Эксперты отмечают, что курс доллара в Украине стабилизировался в новом коридоре – 28,2-28,3 гривни.
Курс евро при этом не изменился в цене после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день.
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Напомним, эксперты ранее прогнозировали, что в октябре девальвация гривни замедлится. При этом специалисты объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.
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