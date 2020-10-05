Урожай поддержит гривню: что будет с курсом доллара в октябре

Курс доллара в Украине в октябре может колебаться в диапазоне 28-28,75 гривни. При этом темпы девальвации гривни снизятся, так как аграрии начнут продавать валюту, а импортеры к тому же снизят спрос на доллары и евро после массовых сентябрьских закупок.

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Такие прогнозы сайту "Сегодня" озвучили аналитики ГК Forex Club и "Альпари".

Эксперты напоминают, что многое будет зависеть от политики Нацбанка. В Forex Club считают, что НБУ с помощью аукционов будет сдерживать колебания и девальвационные атаки на рынке. В "Альпари" же напоминают, что Нацбанк сейчас не замедляет девальвацию гривни, а потому, вероятно, не будет сдерживать и ее укрепление.

"НБУ не замедляет темпы падения гривни, а условий, которые могли бы развернуть движение курса на горизонте нет", – говорит Максим Пархоменко.

"При сохранении такой политики невмешательства регулятора нынешний тренд на снижение гривни может скоро выдохнуться по мере активизации экспорта аграрной продукции, и, соответственно, увеличения аграрной выручки аграриев. <...> Октябрь может оказаться для гривни более комфортным, чем предыдущий месяц", – добавляет Вадим Иосуб.

Ситуация на внешних рынках остается благоприятной для для гривни:

цены на зерновые культуры находятся на высоком уровне;

цены на подсолнечное масло хоть и упали, но удерживаются на уровнях августа;

благоприятными для экспортеров остаются и цены на железорудное сырье.

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Ухудшают положение гривни:

вероятность того, что аграрии не смогут выполнить контракты из-за низкого урожая, и снизят предложение валюты на рынке;

предстоящие выборы президента США, которые могут существенно повлиять на курс доллара на мировых рынках.

Сложной остается и ситуация с ОВГЗ. Как отмечают в Forex Club, инвесторы теряют интерес к покупке долговых бумаг с доходностью ниже 10%, и покупателями на рынке остаются государственные банки.

"Такая ситуация не позволяет полноценно финансировать дефицит бюджета, в результате чего Национальный банк вынужден прибегать к эмиссии гривни. Это в свою очередь усиливает инфляционные ожидания и запускает механизмы роста цен реального рынка, что еще больше давит на гривну и отворачивает инвесторов от низкодоходных гособлигаций", – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщалось, пока что доллар в Украине продолжает дорожать. На 6 октября Национальный банк установил курс доллара на уровне 28,34 гривни. Евро же, наоборот, подешевел на 10 копеек.

Напомним, ранее специалисты предупреждали, что вместе с долларом в Украине растет стоимость импортных товаров, в частности продуктов:

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