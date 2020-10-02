Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Украинцы смогут открыть счет в банке без бумажных паспортов и ID-карт

2 октября, 17:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк упростил процедуру дистанционной идентификации клиентов

Украинцам разрешили открывать банковские счета с предоставлением цифрового паспорта, который доступен в государственном приложении "Дія". При дистанционном открытии счета в банке не нужно будет предъявлять физические документы. Банки начнут использовать этот метод после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

Реклама

Такое решение принял Национальный банк Украины, который упростил процедуру удаленной идентификации клиентов банка.

Идентификация и верификация теперь будут проходить так:

  • банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в приложении "Дія" через систему "BankID";
  • после удачной идентификации у клиента отобразятся цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;
  • банк получит данные клиента и проведет распознавание его лица, чтобы убедиться, что документы его;
  • после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

В НБУ уверены – это уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.

В тренде
Курс доллара: чего ждать до и после местных выборов в Украине

Читайте также: Электронное государство: какие услуги доступны украинцам онлайн

  • Цифровой паспорт – это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дія". В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.
Реклама

Напомним, ранее в Украине решили постепенно отказываться от бумажных паспортов. Подробнее о планах властей узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ банки документ счет id-карта паспорт загранпаспорт идентификация верификация BankID Дія

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменять
Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменятьФинансы
Доллар в Украине снова побил годовой рекорд, евро подорожал
Доллар в Украине снова побил годовой рекорд, евро подорожалФинансы
"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банковФинансы
Что кроме минималки: как вырастут зарплаты украинцев
Что кроме минималки: как вырастут зарплаты украинцевЭкономика
Доллар рвется вверх: в НБУ объяснили свои действия
Доллар рвется вверх: в НБУ объяснили свои действияФинансы
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знать
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знатьФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять