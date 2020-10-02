Украинцы смогут открыть счет в банке без бумажных паспортов и ID-карт

Украинцам разрешили открывать банковские счета с предоставлением цифрового паспорта, который доступен в государственном приложении "Дія". При дистанционном открытии счета в банке не нужно будет предъявлять физические документы. Банки начнут использовать этот метод после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

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Такое решение принял Национальный банк Украины, который упростил процедуру удаленной идентификации клиентов банка.

Идентификация и верификация теперь будут проходить так:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в приложении "Дія" через систему "BankID";

после удачной идентификации у клиента отобразятся цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;

банк получит данные клиента и проведет распознавание его лица, чтобы убедиться, что документы его;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

В НБУ уверены – это уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.

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Цифровой паспорт – это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дія". В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

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Напомним, ранее в Украине решили постепенно отказываться от бумажных паспортов. Подробнее о планах властей узнавайте из сюжета "Сегодня":

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