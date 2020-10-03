Когда остановится рост доллара

Что будет с курсом доллара? Финансовые аналитики давно и настойчиво прогнозируют: гривня будет слабеть и дальше. Но это в среднесрочной перспективе – до конца года. А вот в краткосрочной перспективе – в нашем случае это прогноз на неделю вперед – мнения разделились. Каким может быть курс к концу первой декады октября, выяснил сайт "Сегодня".

Реклама

Читайте также: Почему Нацбанк "топит" гривню перед выборами

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

На уходящей неделе рост наличного курса доллара продолжился: с понедельника по пятницу он синхронно подорожал на 6 копеек как в продаже, так и в покупке, достигнув соответственно 28,44 и 28,25 грн/доллар.

При этом спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку) тоже повышался одинаково, что косвенно показывало: банкиры не верят в то, что рост курса доллара остановится. И хотят зарабатывать, как на покупке налички, так и на ее продаже.

Реклама

По словам экспертов, в октябре начал расти интерес к приобретению валюты со стороны населения. В местах продажи, как в банках, так и в обменниках, стало больше желающих купить наличку. Ряд банков отреагировал на спрос, подняв курс продажи до 28,50 грн/доллар и выше с гарантированной продажей любых номиналов и сумм до 1000 долларов в одни руки. Курс покупки при этом был низким – от 28,10 до 28,25, то есть банк явно зарабатывал на продаже. Там, где курс продажи был ниже среднерыночного (28,44), валюта была не всегда. Но зато ее можно было выгодно сдать – доллар в покупке доходил даже до уровня 28,35 грн.

Нацбанк также плавно ослаблял курс гривни, в итоге за неделю гривня подешевела на 6 копеек – с 28,27 до 28,33 грн/доллар. Официальный курс Нацбанка с понедельника по пятницу изменился с 28,17 до 28,25 грн/доллар.

На понедельник, 5 октября, регулятор установил курс 28,34 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на уходящей неделе резко вырос спрос на валюту на межбанке, что привело к ее дефициту и, соответственно, росту курса.

"Активно покупали доллары как импортеры, так и нерезиденты и некоторые комбанки, – говорит Андрей Шевчишин. – Аукцион Минфина по продаже ОВГЗ привлек всего около 2 млрд грн (7 млн долларов) от нерезидентов, а выкупили они в итоге валюты на 9 млрд грн (почти 32 млн долларов). Нацбанк старался удовлетворить спрос, подключил даже крупную госструктуру, продавшую на межбанке около 50 млн долларов, что позволило сбить темпы ослабления гривни".

Но, по оценке Александра Охрименко и Олега Пендзина, регулятор смог не допустить дальнейшего резкого роста курса доллара.

"Он повышался, но плавно, что не привело к панике на рынке как безналичной, так и наличной валюты", – подчеркнул Олег Пендзин.

Чего ожидать на будущей неделе

Реклама

Мнения экспертов в этот раз разделились.

Александр Охрименко и Андрей Шевчишин ожидают, что тренд на ослабление гривни сохранится, но будет незначительным: на уровне нынешнего (+5-6 коп. в неделю, а то и меньше).

"Останется тренд на девальвацию гривни, но вялотекущий, все, кому нужна была валюта в значительных количествах, уже ее купили, – прогнозирует Александр Охрименко. – Регулятор вряд ли будет его менять на противоположный, судя по тому, что на минувшей неделе он не продавал валюты больше, чем нужно, чтобы не допустить резкого повышения курса доллара (было продано около 160 млн долларов из резервов). Не даст избытка долларов и традиционный аукцион по продаже ОВГЗ, проводимый Минфином по вторникам, так как сейчас ему валюта не нужна, все платежи по долгам и процентам сделаны. Но к концу первой декады октября ожидаю курс в коридоре 28,4-28,5 грн/доллар".

Андрей Шевчишин при этом отметил, что курс близок к "зоне торможения". Это, по его мнению, 28,5 грн/доллар – Нацбанк не позволит гривне ослабеть, преодолевая такую отметку.

"Но на следующей неделе может быть и 28,5 грн/доллар", – оценил Андрей Шевчишин.

А вот Олег Пендзин уверен, что именно "затишье после бури" плюс активность Нацбанка приведут к тому, что гривня незначительно укрепится.

"Курс за неделю не вернется к 28 грн/доллар, но тренд поменяется, так как политически будет правильно укрепить гривню перед выборами, – говорит Олег Пендзин. – Оценочно наличный доллар подешевеет на следующей неделе копеек на пять, и курс продажи окажется в коридоре 28,25-28,38. Этот тренд продолжится в октябре и далее. Никто не будет перед выборами девальвировать гривню".

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока и вкладывать в валюту. И, наоборот, придерживать имеющуюся.

"Продавать доллары без особой необходимости точно не стоит, скоро они будут дороже", – советует Андрей Шевчишин.

Реклама

Заработать, зафиксировав хорошую прибыль, смогут те, кто купил доллары в декабре минувшего года, когда курс продажи наличных опустился до рекордно низкого значения 23,3 грн/доллар. Обменяв сейчас американскую валюту на гривни по 28,3 грн/доллар, можно заработать по 5 грн на каждом долларе, или в пересчете с 26% годовых. Это вдвое больше, чем по гривневому вкладу.

Говорят, что счастье не в деньгах, а в их количестве. Экономисты выяснили, сколько человеку нужно денег, чтобы почувствовать себя счастливым. Подробнее смотрите в сюжете.

Сюжет Юлии Юлиной и Валерия Рябченко Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама