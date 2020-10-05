Не хуже чем у России и Беларуси: гривня с начала года обесценилась на 16,3%

По итогам сентября, гривня, несмотря на годовые минимумы, показала не самый слабый результат среди валют стран экс-СССР. Украинская валюта ослабла к доллару на 3%. Слабее оказался грузинский лари (-6,6% за месяц) и российский рубль (-6,3%). А с начала 2020 года, гривня снизилась к "американцу" на 16,3%. По этому показателю ее "опережают" российский рубль (-22,3%) и белорусский рубль (-20,3%).

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Снижение курса гривни, по его словам, произошло из-за роста спроса на доллары и евро. Это связано с восстановлением деловой активности.

"С одной стороны, гривня снижалась достаточно устойчиво, практически без коррекций, в течение всего месяца. С другой стороны, это снижение сложно назвать обвалом, оно носило достаточно умеренный характер", – отмечает эксперт.

Напомним, в начале октября курс гривни вышел на минимум с сентября 2018 года. При этом в целом эксперты прогнозируют, что в октябре девальвация гривни замедлится.

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Ранее специалисты также объясняли, что подорожает из-за роста курса доллара в ближайшее время:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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