Українська
$ 28,34
33,23
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Не хуже чем у России и Беларуси: гривня с начала года обесценилась на 16,3%

5 октября, 16:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперт объяснил, что вызвало девальвацию в сентябре

По итогам сентября, гривня, несмотря на годовые минимумы, показала не самый слабый результат среди валют стран экс-СССР. Украинская валюта ослабла к доллару на 3%. Слабее оказался грузинский лари (-6,6% за месяц) и российский рубль (-6,3%). А с начала 2020 года, гривня снизилась к "американцу" на 16,3%. По этому показателю ее "опережают" российский рубль (-22,3%) и белорусский рубль (-20,3%).

Реклама

Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Снижение курса гривни, по его словам, произошло из-за роста спроса на доллары и евро. Это связано с восстановлением деловой активности.

"С одной стороны, гривня снижалась достаточно устойчиво, практически без коррекций, в течение всего месяца. С другой стороны, это снижение сложно назвать обвалом, оно носило достаточно умеренный характер", – отмечает эксперт.

Напомним, в начале октября курс гривни вышел на минимум с сентября 2018 года. При этом в целом эксперты прогнозируют, что в октябре девальвация гривни замедлится.

Реклама

Ранее специалисты также объясняли, что подорожает из-за роста курса доллара в ближайшее время:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

валюта курс девальвация гривня курс гривни курс доллара Вадим Иосуб

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменять
Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменятьФинансы
Доллар в Украине снова побил годовой рекорд, евро подорожал
Доллар в Украине снова побил годовой рекорд, евро подорожалФинансы
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знать
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знатьФинансы
Что кроме минималки: как вырастут зарплаты украинцев
Что кроме минималки: как вырастут зарплаты украинцевЭкономика
Пора закупаться валютой: дешевого доллара уже не будет
Пора закупаться валютой: дешевого доллара уже не будетФинансы
В Украине закрываются четыре кредитных союза: список
В Украине закрываются четыре кредитных союза: списокФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять