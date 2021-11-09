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Курс доллара пошел на разворот: сколько теперь стоит валюта

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
9 ноября, 17:45
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 10 ноября
Нацбанк установил новый курс валют
Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 10 ноября:

9.1110.11Изменение
1 доллар США26,08 грн26,09 грн+0,01
1 евро30,20 грн30,21 грн+0,01

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на вторник, 9 ноября, доллар и евро подорожали на 1 копейку.

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Что будет с курсом доллара до конца года

Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, гривня часто под усиленным давлением в финале года.

Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

Однако Владимир Позний считает, что такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
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18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
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