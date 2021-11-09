Курс долара пішов на розворот: скільки тепер коштує валюта

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 10 листопада

Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 10 листопада:

9.11 10.11 Зміна 1 долар США 26,08 грн 26,09 грн +0,01 1 євро 30,20 грн 30,21 грн +0,01

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на вівторок, 9 листопада, долар та євро подорожчали на 1 копійку.

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Що буде з курсом долара до кінця року

Як раніше розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року.

Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5. Євро у цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 чи навіть до 32,2.

Однак Володимир Позній вважає, що таке "перезаряджання" інвесторів навряд чи змінить глобальний тренд гривні.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%