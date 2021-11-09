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Долар знову впав у ціні. НБУ встановив для українців новий курс

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
9 листопада, 09:28
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 9 листопада
Курс долара впав на дві копійки
Курс долара впав на дві копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 9 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,08 грн;
  • 1 євро – 30,20 грн;
  • 1 злотий – 6,57 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс долара впав на дві копійки, а євро раптово зріс на 10 копійок. Злотий подорожчав на три копійки, а рубль – на дві.

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Що робити із валютою?

Деякі українці, які інвестували у готівкову валюту, почали її здавати. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить купувати долари.

"Поточне зміцнення гривні – хороша можливість купити валюту, що подешевшала. Але через слабкість покупців період утримання і перебування в позиції може затягнутися. І до цього треба бути готовим", – пояснив Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали, що згідно з "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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31,00
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17,67
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29,30
18,60
33,18
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34,18
31,75
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