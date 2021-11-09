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Доллар снова упал в цене. НБУ установил для украинцев новый курс

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 ноября, 09:28
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 ноября
Курс доллара упал на две копейки
Курс доллара упал на две копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 9 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,08 грн;
  • 1 евро – 30,20 грн;
  • 1 злотый – 6,57 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

Курс доллара упал на две копейки, а евро неожиданно вырос на 10 копеек. Злотый подорожал на три копейки, а рубль – на две.

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Что делать с валютой?

Некоторые украинцы, инвестировавшие в наличную валюту, стали ее сдавать. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует покупать доллары.

"Текущее укрепление гривни – хорошая возможность купить подешевевшую валюту. Но ввиду слабости покупателей период удержания и нахождения в позиции может затянуться. И к этому надо быть готовым", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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34,18
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33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
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