Доллар сорвался в пике – что делать с валютой

Эксперты: госструктуры устроили "сезон распродаж" валюты, поэтому курс рухнул

/ Фото: Сегодня

Доллар продолжает опровергать прогнозы тех, кто по-прежнему ждет его традиционного осеннего укрепления. На уходящей неделе курс не просто пошел вниз, но почти рухнул, не дойдя до 26 гривен за доллар всего ничего – восемь копеек.

Что происходит на валютном рынке и куда пойдет курс доллара к середине ноября, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

С понедельника наличный доллар начал плавно дешеветь: за три дня – на 3 копейки: до 26,39 грн/доллар в продаже и до 26,21 в покупке. Но затем ушел в пике: в пятницу уже было 26,27 (-12 коп.) в продаже и 26,08 (-13 коп.) в покупке. Последний раз доллар стоил так дешево год назад. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сохранился на уровне 18 копеек, то есть банкиры не ожидают смены тренда.

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Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,15 грн (на 17 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,16 грн (на 18 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,25 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26.

Нацбанк после трех дней стабильного курса (26,29 грн/долл.), с четверга начал укреплять гривню, но не так резко, как это сделал рынок. В пятницу курс был 26,19 грн/долл. (-10 коп.), на понедельник, 8 ноября, регулятор еще укрепил гривню, установив курс 26,10 грн/доллар (-9 коп).

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Анализ ситуации на рынке

Главной причиной обвала курса доллара эксперты называют "сезон распродаж" валюты, который неожиданно устроили украинские госструктуры, выгодно разместившие перед этим свои ценные бумаги на мировых рынках.

"В четверг сложилась интересная ситуация на межбанковском рынке. Локдаун, торги вялые, и тут появляется большой продавец валюты! – говорит Андрей Шевчишин. – Им оказался "Укрэнерго", который привлек от размещения еврооблигаций 825 млн долларов. Банки, представляющие "Укрэнерго", начали активную продажу валюты напрямую в рынок, в результате чего продавцы были полностью деморализованы. К продажам подключились аграрии, металлурги, ИТ- сектор. В результате единственным покупателем "последней инстанции" стал Нацбанк. Торговые обороты рынка выросли почти втрое – до 371 млн долл., а НБУ выкупил львиную долю этого объема".

Максим Орыщак отметил, что появление на рынке крупных продавцов или покупателей всегда приводит к небольшой панике, которая разгоняет тренд изменения курса.

По словам Александра Охрименко, рынок ожидал "продолжения банкета": ведь, распродав весь объем валюты, "Укрэнерго" мог обвалить курс ниже 26 грн/доллар. Но НБУ не бездействовал, выкупив почти все в резервы.

Олег Пендзин в очередной раз подверг критике действия регулятора, который, по его мнению, действует по ситуации, как было в и этот раз, а не ведет целенаправленную политику по сдерживанию укрепления гривни, хотя обязан.

"В НБУ говорят, что укрепляя гривню, они сдерживают инфляцию, – говорит Олег Пендзин. – Но инфляция для роста экономики – далеко не самый главный фактор. Например, Федеральная резервная система США, устанавливая курс доллара к евро и другим валютам, ориентируется на то, сколько в стране добавится рабочих мест. А у нас инфляция не очень высокая, но безработица растет".

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов сходны: еще неделю гривня будет крепчать.

"С 8 по 14 ноября средний курс продажи доллара на территории Украины будет колебаться в рамках 26,2-26,45 грн, – прогнозирует Максим Орыщак. – Несмотря на готовность НБУ повышать учетную ставку в будущем, или локдауны, а также опасения инфляционного давления в мире, ситуация на валютном рынке страны будет стабильной".

Олег Пендзин ожидает стабильности курса, возможно, с небольшим нисходящим трендом по доллару.

Александр Охрименко уверен, что Нацбанк за неделю укрепит гривню до 26,1 грн/доллар, но ниже 26 грн курс не опустится.

Андрей Шевчишин констатировал: пока нет крупных покупателей валюты, доллар вынужден подчиниться силе продавцов ввиду их преобладания на рынке. В результате слабости потребительского импорта из-за локдауна единственными покупателями валюты выступают: критический импорт (нефтепродукты), нерезиденты и Нацбанк.

"Следим за отметкой 26 грн за доллар и действиями НБУ, который единственный может остановить укрепление, – говорит Андрей Шевчишин. – Курс на неделе – в диапазоне 26,25-26,3. В среднесрочном и долгосрочном горизонте сохраняем девальвационные ожидания. Сильным негативом выступает сложная энергетическая ситуация в стране, ситуация на угольных ТЭС очень тяжелая. Существуют большие опасения, что выход газотрейдеров и импортеров угля на валютный рынок может резко изменить тенденцию в сторону ослабления гривни".

Продавать или покупать валюту

На сегодня нет экономических причин для девальвации гривни, как ожидалось, признал Александр Охрименко. Но часть украинцев, инвестировавших в наличную валюту, стали ее сдавать. По разным причинам – одни разуверились в укреплении доллара, другие по необходимости.

Андрей Шевчишин советует покупать доллары.

"Текущее укрепление гривни – хорошая возможность купить подешевевшую валюту. Но ввиду слабости покупателей период удержания и нахождения в позиции может затянуться. И к этому надо быть готовым", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Максим Орыщак подытожил: рекордный срок укрепления гривни на протяжении всего 2021 года многих приводит к нетерпению относительно того, когда же начнется ее падение.

"Такой причиной могли бы быть опасения мира в том, что Украину ждет дефолт, так как подобная информация может провоцировать спрос на валюту в стране. Но если бы риски дефолта были реальными, то крупные игроки уже сейчас накапливали бы иностранную валюту", – аргументировал эксперт.

Почему известный финансовый аналитик уверен в скорой девальвации гривни, смотрите в сюжете.