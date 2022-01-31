Гривня возвращает свои позиции: что происходит на рынке валют

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 1 февраля:
|31.01
|1.02
|Смена
|1 доллар США
|28,78 грн
|28,45грн
|-0,33
|1 евро
|32,02 грн
|31,74 грн
|-0,28
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 31 января, курс доллара снизился на 33 копейки, а евро – на 28 копеек.
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Что повлияет на рынок в дальнейшем
Среди факторов, которые отразятся на рынке валют в Украине в феврале, можно выделить:
- геополитическую ситуацию в целом по миру, которая будет влиять на решения инвесторов;
- действия, снижающие потребительскую инфляцию. К примеру, поднятие НБУ учетной ставки;
- возможный новый локдаун, что, по словам экономистов, станет для гривни стабилизирующим фактором на межбанке.
Тем не менее, главным фактором колебания на рынке все-таки остаются напряженные отношения Украины и России.
Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян рассказал, что первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может удерживаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.
Мы также писали, как можно вторжение России в Украину нанесет удар по экономике государства, в том числе и по курсу доллара.