Гривня повертає свої позиції: що відбувається на ринку валют

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 1 лютого

Курс валют 1 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 1 лютого:

31.01 1.02 Зміна 1 долар США 28,78 грн 28,45грн -0,33 1 євро 32,02 грн 31,74 грн -0,28

Динаміка після недавнього рекорду дещо дивує: порівняно з курсом НБУ на понеділок, 31 січня, курс долара зменшився аж на 33 копійки, а євро – на 28 копійок.

Реклама

Що вплине на ринок в подальшому

Серед чинників, що позначаться на ринку валют в Україні в лютому, можна виділити:

геополітичну ситуацію загалом у світі, яка впливатиме на рішення інвесторів;

дії, що знижують споживчу інфляцію. Наприклад, підняття НБУ облікової ставки;

можливий новий локдаун, що, за словами економістів, стане для гривні стабілізуючим чинником на міжбанку.

Проте головним чинником коливання на ринку все-таки залишаються напружені відносини України та Росії.

Реклама

Раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів, що перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Ми також писали, як можливе вторгнення Росії в Україну завдасть удару по економіці держави, зокрема, і по курсу долара.