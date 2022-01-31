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Гривня повертає свої позиції: що відбувається на ринку валют

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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31 січня, 17:43
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 1 лютого
Курс валют 1 лютого
Курс валют 1 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 1 лютого:

31.011.02Зміна
1 долар США28,78 грн 28,45грн -0,33
1 євро32,02 грн 31,74 грн -0,28

Динаміка після недавнього рекорду дещо дивує: порівняно з курсом НБУ на понеділок, 31 січня, курс долара зменшився аж на 33 копійки, а євро – на 28 копійок.

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Що вплине на ринок в подальшому

Серед чинників, що позначаться на ринку валют в Україні в лютому, можна виділити:

  • геополітичну ситуацію загалом у світі, яка впливатиме на рішення інвесторів;
  • дії, що знижують споживчу інфляцію. Наприклад, підняття НБУ облікової ставки;
  • можливий новий локдаун, що, за словами економістів, стане для гривні стабілізуючим чинником на міжбанку.

Проте головним чинником коливання на ринку все-таки залишаються напружені відносини України та Росії.

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Раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів, що перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Ми також писали, як можливе вторгнення Росії в Україну завдасть удару по економіці держави, зокрема, і по курсу долара.

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