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Гривня внезапно сдала позиции: что происходит с курсом доллара 20 декабря

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
20 декабря, 08:28
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 декабря
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 20 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,25 грн;
  • 1 евро – 30,86 грн;
  • 1 злотый – 6,66 грн;
  • 10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на шесть копеек, а евро – на две. Курс злотого остался таким же, а рубли подешевели на 1 копейку.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 17 декабря доллар подорожал на 8 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,25/27,27 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 4 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,81/30,84 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом доллара в 2022 году

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, в 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 во всем мире.

По его мнению, оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Он считает, что инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.

Как мы писали ранее, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

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