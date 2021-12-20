Гривня внезапно сдала позиции: что происходит с курсом доллара 20 декабря

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 декабря

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 20 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,25 грн;

1 евро – 30,86 грн;

1 злотый – 6,66 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на шесть копеек, а евро – на две. Курс злотого остался таким же, а рубли подешевели на 1 копейку.

Реклама

Что было с курсом доллара и евро на межбанке

17 декабря доллар подорожал на 8 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,25/27,27 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 4 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,81/30,84 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом доллара в 2022 году

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, в 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 во всем мире.

По его мнению, оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Он считает, что инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.

Как мы писали ранее, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.