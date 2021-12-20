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Гривня раптово здала позиції: що відбувається з курсом долара 20 грудня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
20 грудня, 08:28
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 20 грудня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 20 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,25 грн;
  • 1 євро – 30,86 грн;
  • 1 злотий – 6,66 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на шість копійок, а євро – на дві. Курс злотого залишився таким самим, а рублі подешевшали на 1 копійку.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 17 грудня долар подорожчав на 8 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,25/27,27 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 3 копійки у купівлі та на 4 – у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,81/30,84 грн (купівля/продаж).

Що буде з курсом долара у 2022 році

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, у 2022 році валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: від зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

На його думку, оптимістичних прогнозів зростання української гривні у 2022 році наразі немає. Він вважає, що інвестиційна привабливість України через геополітичні ризики буде низькою протягом усього року.

Як ми писали раніше, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

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