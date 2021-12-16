Гривня продолжает стремительно падать: НБУ рассчитал новый курс доллара

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 16 декабря

Доллар снова подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 16 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,2 грн;

1 евро – 30,61 грн;

1 злотый – 6,62 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на 2 копейки, а евро – на 9. Курс злотого вырос на три копейки, а российские рубли стали дороже на одну копейку.

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Что будет с курсом дальше?

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, в ближайшее время гривня продолжит ослабление до 27,2 грн за доллар.

Курс может уйти даже ниже, если нерезиденты будут активным, а Нацбанк наоборот более пассивным. После закрытия торгов рынки будут следить за результатами заседания ФРС США, поскольку оно может оказать сильное влияние на мировые финансовые рынки и украинскую национальную валюту.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, что ударит по курсу перед Новым годом, а также писали, что лучше – покупать или продавать валюту.