Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Курс доллара пошел на резкий разворот: что теперь будет с валютой в Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
14 декабря, 18:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 декабря
НБУ установил новый курс валют
НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 15 декабря:

14.1215.12Изменение
1 доллар США26,88 грн27,0 грн+0,12
1 евро30,33 грн30,53 грн+0,20

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 13 декабря, доллар подорожал на 12 копеек, а евро на 20 копеек.

Реклама

Что будет с курсом доллара дальше

Как ранее рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, на этой неделе доллар США к гривне продолжит снижаться до уровня 26,80. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности упадет до отметки 30,05.

Эксперт прогнозирует, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению, а евро, вероятнее всего, продолжит укрепление до отметки 31,50.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, куда выгоднее всего инвестировать свои средства в 2022 году.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять