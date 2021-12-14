Курс доллара пошел на резкий разворот: что теперь будет с валютой в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 15 декабря:
|14.12
|15.12
|Изменение
|1 доллар США
|26,88 грн
|27,0 грн
|+0,12
|1 евро
|30,33 грн
|30,53 грн
|+0,20
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 13 декабря, доллар подорожал на 12 копеек, а евро на 20 копеек.
Что будет с курсом доллара дальше
Как ранее рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, на этой неделе доллар США к гривне продолжит снижаться до уровня 26,80. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности упадет до отметки 30,05.
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Эксперт прогнозирует, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению, а евро, вероятнее всего, продолжит укрепление до отметки 31,50.
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