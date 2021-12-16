Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Гривня продовжує стрімко падати: НБУ розрахував новий курс долара

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 07:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 16 грудня
Долар знову подорожчав
Долар знову подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 16 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,2 грн;
  • 1 євро – 30,61 грн;
  • 1 злотий – 6,62 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара виріс на 2 копійки, а євро – на 9. Курс злотого виріс на три копійки, а російські рублі стали дорожчими на одну копійку.

Реклама

Що буде з курсом далі?

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, найближчим часом гривня продовжить ослаблення до 27,2 грн за долар.

Курс може піти навіть нижче, якщо нерезиденти будуть активними, а Нацбанк навпаки пасивнішими. Після закриття торгів ринки слідкуватимуть за результатами засідання ФРС США, оскільки воно може вплинути на світові фінансові ринки та українську національну валюту.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, що вдарить по курсу перед Новим роком, а також писали, що краще – купувати чи продавати валюту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти