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Гривня под давлением: в Украине изменится курс доллара

21 апреля, 11:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пока на валютном рынке наблюдается баланс спроса и предложения, но вскоре ситуация может измениться

Доллар 21 апреля после того, как замер в официальных курсах НБУ, торгуется на межбанке на уровне 28,02 грн. Украинская валюта все еще остается под давлением, а потому в ближайшее время доллар может подорожать до 28,5 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Для этого (роста курса до 28,5 грн/долл. – Ред.) может быть даже достаточно, чтобы начались традиционные для конца месяца погашения НДС для экспортеров, в результате чего они снизят предложения валюты", – сказал эксперт.

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Он выделил такие тенденции на валютном рынке:

  • Размещения гривневых ОВГЗ существенно выросли по сравнению с результатами прошлых двух недель, но все же остались куда ниже уровней начала года. Нерезиденты остаются в стороне и не проявляют активность из-за высоких рисков эскалации боевых действий на Донбассе.
  • Рынок ждет обращения президента РФ Федеральному собранию, которое может дать дополнительные сигналы по развитию ситуации на украинских границах.
  • Помогает гривне удержаться тот факт, что НБУ подтвердил отсутствие разногласий с Международным валютным фондом на уровне переговоров персонала.

К 11:00 доллар на межбанке торговался на уровне 28,01/28,03 грн. Пока что на рынке наблюдается баланс спроса и предложения.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как уберечь накопленное в гривне от инфляции и девальвации:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк ОВГЗ валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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