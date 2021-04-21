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Гривня під тиском: в Україні зміниться курс долара

21 квітня, 11:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Поки що на валютному ринку спостерігається баланс попиту і пропозиції, але незабаром ситуація може змінитися

Долар 21 квітня після того, як завмер в офіційних курсах НБУ, торгується на міжбанку на рівні 28,02 грн. Українська валюта все ще залишається під тиском, а тому найближчим часом долар може подорожчати до 28,5 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Для цього (зростання курсу до 28,5 грн/дол. – Ред.) Може бути навіть достатньо, щоб почалися традиційні для кінця місяця погашення ПДВ для експортерів, в результаті чого вони знизять пропозиції валюти", – сказав експерт.

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Він виділив такі тенденції на валютному ринку:

  • Розміщення гривневих ОВДП істотно зросли в порівнянні з результатами минулих двох тижнів, але все ж залишилися значно нижчими за рівні початку року. Нерезиденти залишаються осторонь і не проявляють активність через високі ризики ескалації бойових дій на Донбасі.
  • Ринок чекає звернення президента РФ, що може дати додаткові сигнали щодо розвитку ситуації на українських кордонах.
  • Допомагає гривні утриматися той факт, що НБУ підтвердив відсутність розбіжностей з Міжнародним валютним фондом на рівні переговорів персоналу.

До 11:00 долар на міжбанку торгувався на рівні 28,01/28,03 грн. Поки що на ринку спостерігається баланс попиту і пропозиції.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" дізналися, як уберегти накопичене у гривні від інфляції та девальвації:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс міжбанк ОВДП валютний ринок прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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