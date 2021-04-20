Русский
$ 28,01
33,71
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Цифра дня. Нацбанк увіллє в держбюджет майже вдвічі менше, аніж заробив за рік

20 квітня, 17:32

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Регулятор торік заробив 40,7 млрд грн, але 40 відсотків прибутку залишать на збільшення резервів

За підсумками 2020 року прибуток Національного банку України становить 40,7 млрд грн, з них 24,43 млрд НБУ перерахує у державний бюджет-2021.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, держава отримає на 2 млрд грн більше, аніж Національний банк очікував, коли подавав торік прогнозну суму для закладення в бюджет 2021 року. НБУ перерахує ці кошти відповідно до графіка, узгодженого з Мінфіном.

В тренді
Стартував прийом заявок на карантинні 8000 гривень: як оформити та хто отримає гроші

Раніше прогнозований Національним банком прибуток до перерахування в Держбюджет-2021 становив 22,63 млрд грн. Решта прибутку (16,3 млрд грн) піде на збільшення загальних резервів центробанку, які згідно з вимогами Закону про Національний банк Україниˮ повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

Реклама

Нагадаємо, у вересні 2019-го НБУ перерахував у держбюджет майже 64,9 млрд грн, що було на 17,3 млрд грн більше, аніж передбачав закон про держбюджет України на 2019 рік.

А 2017-го держбюджет отримав від Нацбанку 45 млрд грн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НБУ прибуток Рожкова бюджет-2021

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс
ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс "Просто про гроші"Фінанси
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгору
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгоруФінанси
Постраждали тисячі. Боржників в Україні за один день позбавляють доступу до всіх рахунків
Постраждали тисячі. Боржників в Україні за один день позбавляють доступу до всіх рахунківФінанси
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні закону
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні законуЕкономіка
Долар упав після зростання, євро злетів ще вище: офіційний курс
Долар упав після зростання, євро злетів ще вище: офіційний курсФінанси
Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весни
Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весниФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти