Цифра дня. Нацбанк увіллє в держбюджет майже вдвічі менше, аніж заробив за рік

За підсумками 2020 року прибуток Національного банку України становить 40,7 млрд грн, з них 24,43 млрд НБУ перерахує у державний бюджет-2021.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, держава отримає на 2 млрд грн більше, аніж Національний банк очікував, коли подавав торік прогнозну суму для закладення в бюджет 2021 року. НБУ перерахує ці кошти відповідно до графіка, узгодженого з Мінфіном.
Раніше прогнозований Національним банком прибуток до перерахування в Держбюджет-2021 становив 22,63 млрд грн. Решта прибутку (16,3 млрд грн) піде на збільшення загальних резервів центробанку, які згідно з вимогами Закону про Національний банк Україниˮ повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.
Нагадаємо, у вересні 2019-го НБУ перерахував у держбюджет майже 64,9 млрд грн, що було на 17,3 млрд грн більше, аніж передбачав закон про держбюджет України на 2019 рік.
А 2017-го держбюджет отримав від Нацбанку 45 млрд грн.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк