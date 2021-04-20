Цифра дня. Нацбанк увіллє в держбюджет майже вдвічі менше, аніж заробив за рік

Регулятор торік заробив 40,7 млрд грн, але 40 відсотків прибутку залишать на збільшення резервів

За підсумками 2020 року прибуток Національного банку України становить 40,7 млрд грн, з них 24,43 млрд НБУ перерахує у державний бюджет-2021.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, держава отримає на 2 млрд грн більше, аніж Національний банк очікував, коли подавав торік прогнозну суму для закладення в бюджет 2021 року. НБУ перерахує ці кошти відповідно до графіка, узгодженого з Мінфіном.

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Раніше прогнозований Національним банком прибуток до перерахування в Держбюджет-2021 становив 22,63 млрд грн. Решта прибутку (16,3 млрд грн) піде на збільшення загальних резервів центробанку, які згідно з вимогами Закону про Національний банк Україниˮ повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

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Нагадаємо, у вересні 2019-го НБУ перерахував у держбюджет майже 64,9 млрд грн, що було на 17,3 млрд грн більше, аніж передбачав закон про держбюджет України на 2019 рік.

А 2017-го держбюджет отримав від Нацбанку 45 млрд грн.

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