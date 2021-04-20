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Цифра дня. Нацбанк вольет в госбюджет почти вдвое меньше, чем заработал за год

20 апреля, 17:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Регулятор в прошлом году заработал 40,7 млрд грн, но 40 процентов прибыли оставят на увеличение резервов

По итогам 2020 года прибыль Национального банка Украины составляет 40,7 млрд грн, из них 24,43 млрд НБУ перечислит в государственный бюджет-2021.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, государство получит на 2 млрд грн больше, чем Национальный банк ожидал, когда подавал в прошлом году прогнозную сумму для закладки в бюджет 2021 года. НБУ перечислит эти средства в соответствии с графиком, согласованным с Минфином.

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Ранее прогнозировались, что Национальный банк перечислит в Госбюджет-2021 прибыль в 22,63 млрд грн. Остальная часть прибыли (16,3 млрд грн) будет направлена на увеличение общих резервов центробанка, которые, согласно требованиям Закона о Национальном банке Украины, должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка.

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Напомним, в сентябре 2019-го НБУ перечислил в госбюджет почти 64,9 млрд грн, что было на 17,3 млрд грн больше, чем предусматривал закон о госбюджете Украины на 2019 год.

А в 2017-м госбюджет получил от Нацбанка 45 млрд грн.

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НБУ прибыль Екатерина Рожкова бюджет-2021

Источник: Сегодня

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