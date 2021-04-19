Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставки

Зміна політики Нацбанку вплине на ринок банківських послуг, впевнені економісти. Але чи допоможе це українцям збільшити пасивні доходи?

Національний банк України збільшив облікову ставку до 7,5% в надії трохи зупинити інфляцію. На цьому тлі вже пішли розмови, що ставки по депозитах теж виростуть. Новини "Сьогодні" опитали економістів та банкірів і з'ясували: вклади, дійсно, стануть трохи вигіднішими. Але розраховувати на значні пасивні доходи, як це було ще кілька років тому, українцям не рекомендують.

Скільки можна заробити на депозиті

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Зараз державний банк приймає вклади від населення під максимальну ставку 7,5% річних. Тобто, якщо покласти 50 тис. гривень на 12 місяців, прибуток складе 3750 гривень. Мінус податок на доходи фізосіб і військовий збір – 3020 гривень, підрахувала кореспондентка Алла Чиж.

Ставки у держбанках традиційно нижчі, ніж у комерційних установах. В останніх внесок можна прилаштувати і під 10% річних. На такому депозиті з 50 тис. гривень можна отримати 4025 гривень прибутку (вже після вирахування податків).

Рік тому прибуток склав би майже вдвічі більше. Але незважаючи на таке падіння прибутковості, населення гроші з банків не забрало.

"Відтоку вкладів в національній валюті ми не побачили... Кожного місяця залучаємо 300-400 млн гривень", – підтвердила заступниця директора департаменту роздрібного ринку банку Марина Ревуцька.

А про депозити під 20-25% українцям радять взагалі забути.

"Депозитні ставки падають по всьому світу, це загальносвітова тенденція. Є величезні надлишкові заощадження. Люди бояться інвестувати, кудись вкладати гроші, а тому несуть їх до банків. І тому у банків немає проблеми із залучення депозитів", – пояснив керуючий партнер інвесткомпанії Ерік Найман.

Як будуть рости відсотки за вкладами

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Ситуація була прогнозованою: банки натякали на чергове зниження відсотків по депозитах. Але в ситуацію втрутився Нацбанк і підняв облікову ставку – індикатор вартості грошей на ринку.

Це ставка, під яку самі банки позичають у НБУ. До цього часу вона становила 6,5%, а з 16 квітня підвищилася на відсоток. Саме настільки зросте ціна грошей для банків. Тому вони будуть шукати, де дешевше, і спробують залучити більше вкладів від населення. Але щоб це зробити, банкам доведеться поліпшити умови для вкладників.

"Краще почекати один-два тижні, поки підняття облікової ставки не відіб'ється на рівні депозитів. Можливо, ставки трохи піднімуться. Але там не буде якогось різкого підвищення, стрибка", – спрогнозував інвестбанкір Сергій Фурса.

Банкіри теж підтверджують: в перспективі ставки можуть піднятися.

"Швидше за все, ринок депозитів піде трохи вгору, ми очікуємо зростання процентних ставок на 1-2 процентних пункти", – сказала перша заступниця голови правління банку Олена Дмитрієва.

Але свою ставку НБУ підняв не заради цього, а щоб стримати ціни. Адже чим менше грошей в економіці, тим повільніше дорожчають товари і послуги.

Чи покриють депозити інфляцію

Та чи не знеціниться національна валюта, поки внесок буде лежати в банку? Сергій Фурса дає оптимістичний прогноз:

"Для того щоб ви програли, вкладаючи в депозити зараз, курс на кінець року повинен бути більше 30 грн/дол. Але ніхто зараз такого курсу не прогнозує".

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А ось з стосовно інфляції прогнози не такі райдужні.

"Інфляція сьогодні – 7,5%. Теоретично, її перекриває, але дуже не набагато. Але яка у вас альтернатива? Якщо ви тримаєте гроші в трилітровій банці, то втратите 7,5% в будь-якому випадку", – говорить Олег Пендзин.

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"До осені можна спокійно посидіти в гривневих депозитах, а восени подивитися: може бути перейти в долар", – додає Ерік Найман.

Правда, зі ставками за валютними вкладами ситуація зовсім обнадійлива – на 12 місяців 0,3% в доларах і 0,1 в євро. На п'ять років долара можна вкласти максимум під 2%. А все тому що банківська система взагалі не зацікавлена в валютних депозитах. Адже кредитів у валюті майже немає, а значить подіти всі ці кошти нікуди.

Кредити теж подорожчають

У підвищення облікової ставки є і зворотна сторона – подорожчання кредитів. Причина проста – нові витрати банку просто перекладуть на плечі позичальників.

"Банк адже не працює безкоштовно. Відсоток роботи банку, потім ризики ... Все це перетворюється в вартість кредиту", – пояснив економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо, при цьому давати кредити і приймати депозити в Україні будуть по-новому – НБУ вже затвердив додаткові вимоги до банківських договорів.

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