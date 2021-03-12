Високих відсотків по депозитах в Україні поки не буде – експерт

Процентні ставки за депозитами в Україні впали за рік з 15-16% річних до в середньому 8%. І зростання прибутковості вкладів найближчим часом не передбачається, адже банки не зацікавлені в підвищенні депозитних ставок. До того ж через проблеми з кредитуванням фінустановам буде нелегко платити вкладникам.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Він вважає, що підвищення облікової ставки НБУ до 6,5% (і навіть потенційно до 7% в квітні) не зможе стати тригером для притоку вкладів.

"Традиційна залежність дій банків від зміни ставки НБУ може не спрацювати, оскільки банківський сектор пережив непростий 2020 рік пандемії та відтік коштів з сектору. Відсутність зацікавленості в кредитуванні буде стримувати підвищення ставок за вкладами. Платити вкладникам відсотки прибутковості буде непросто", – говорить Орищак.

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Чекати зростання відсотків по депозитах доведеться як мінімум до літа 2021 року – за умови, що з'являться хороші новини про транш МВФ. Тоді знизяться девальваційні побоювання. І більш імовірно, що насамперед ставки підвищать за довгостроковими вкладами.

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Нагадаємо, давати кредити та приймати депозити в Україні будуть по-новому. В кінці січня НБУ встановив додаткові вимоги до банківських договорів.

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