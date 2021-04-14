Вкладники Ощадбанку можуть втратити 100%-ну гарантію від держави

Державну компенсацію на випадок банкрутства банку збираються обмежити до 200 тис. гривень. Таке відшкодування гарантує ФГВФО

Державну гарантію на повний розмір вкладів в Ощабанку збираються скасувати. Держбанк планують зробити учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Отже, держава буде гарантувати компенсацію депозитів фізосіб в Ощадбанку тільки в сумі до 200 тис. гривень, як в інших фінустановах.

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Таке рішення підтримав Кабінет міністрів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Тепер пропозицію відправлять на розгляд у Верховну Раду.

Нагадаємо, раніше українська влада пропонували збільшити суму гарантування вкладів до 600 тисяч гривень. Однак Міжнародний валютний фонд (МВФ) рекомендував підняв планку тільки до 300 тисяч гривень.

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Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк наполягають на тому, що всі українські банки мають бути учасниками Фонду гарантування вкладів. Про те, щоб зробити Ощадбанк членом ФГВФО говорили ще з 2018 року.

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