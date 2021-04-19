Банки не хотят наших денег? Сколько можно заработать на депозите в Украине и вырастут ли ставки

Изменение политики Нацбанка повлияет на рынок банковских услуг, уверены экономисты. Но поможет ли это украинцам увеличить пассивные доходы?

Национальный банк Украины увеличил учетную ставку до 7,5% в надежде немного остановить инфляцию. На этом фоне уже пошли разговоры, что ставки по депозитам тоже вырастут. Новости "Сегодня" опросили экономистов и банкиров и выяснили: вклады, действительно, станут чуть выгоднее. Но рассчитывать на внушительные пассивные доходы, как это было еще несколько лет назад, украинцам не рекомендуют.

Сколько можно заработать на депозите

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Сейчас государственный банк принимает вклады от населения под максимальную ставку 7,5% годовых. То есть, если положить 50 тыс. гривен на 12 месяцев, прибыль составит 3750 гривен. Минус налог на доходы физлиц и военный сбор – 3020 гривен, подсчитала корреспондентка Алла Чиж.

Ставки в госбанках традиционно ниже, чем в коммерческих учреждениях. В последних вклад можно пристроить и под 10% годовых. На таком депозите с 50 тыс. гривен можно получить 4025 гривен прибыли (уже после вычета налогов).

Год назад прибыль составила бы почти вдвое больше. Но несмотря на такое падение прибыльности, население деньги не унесло.

"Оттока вкладов в национальной валюте мы не увидели... Каждый месяц привлекаем 300-400 млн гривен", – подтвердила замдиректора департамента розничного рынка банка Марина Ревуцкая.

А о депозитах под 20-25% украинцам советуют вообще забыть.

"Депозитные ставки падают во всем мире, это общемировая тенденция. Есть огромные избыточные сбережения. Люди боятся инвестировать, куда-то вкладывать деньги, а потому несут их в банки. И поэтому у банков нет проблемы привлекать депозиты", – объяснил управляющий партнер инвесткомпании Эрик Найман.

Как будут расти проценты по вкладам

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Ситуация была прогнозируемой: банки намекали на очередное снижение процентов по депозитам. Но в ситуацию вмешался Нацбанк и поднял учетную ставку – индикатор стоимости денег на рынке.

Это ставка, под которую сами банки занимают у НБУ. До этого пор она составляла 6,5%, а с 16 апреля повысилась на процент. Именно настолько вырастет цена денег для банков. Поэтому они будут искать, где дешевле, и попытаются привлечь больше вкладов от населения. Но чтобы это сделать, банкам придется улучшить условия для вкладчиков.

"Лучше подождать одну-две недели, пока поднятия учетной ставки не отразится на уровне депозитов. Возможно, ставки немного поднимутся. Но там не будет какого-то резкого повышения, скачка", – спрогнозировал инвестбанкир Сергей Фурса.

Банкиры тоже подтверждают: в перспективе ставки могут подняться.

"Скорее всего, рынок депозитов пойдет чуть-чуть вверх, мы ожидаем роста процентных ставок на 1-2 процентных пункта", – сказала первая замглавы правления банка Елена Дмитриева.

Но свою ставку НБУ поднял не ради этого, а чтобы сдержать цены. Ведь чем меньше денег в экономике, тем медленнее дорожают товары и услуги.

Покроют ли депозиты инфляцию

Не обесценится ли национальная валюта, пока вклад будет лежать в банке? Сергей Фурса дает оптимистичный прогноз:

"Для того чтобы вы проиграли, вкладывая в депозиты сейчас, курс на конец года должен быть больше 30 грн/долл. Но никто сейчас такого курса не прогнозирует".

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А вот по поводу инфляции прогнозы не такие радужные.

"Инфляция сегодня – 7,5%. Теоретически, ее перекрывает, но очень ненамного. Но какая у вас альтернатива? Если вы держите деньги в трехлитровой банке, то потеряете 7,5% в любом случае", – говорит Олег Пендзин.

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"До осени можно спокойно посидеть в гривневых депозитах, а осенью посмотреть: может быть перейти в доллар", – добавляет Эрик Найман.

Правда, со ставками по валютным вкладам ситуация совсем не обнадеживающая – на 12 месяцев 0,3% в долларах и 0,1 в евро. На пять лет доллару можно вложить максимум под 2%. А все потому что банковская система вообще не заинтересована в валютных депозитах. Ведь кредитов в валюте почти нет, а значит девать все эти средства некуда.

Кредиты тоже подорожают

У повышения учетной ставки есть и обратная сторона – подорожание кредитов. Причина простая – новые расходы банка просто переложат на плечи заемщиков.

"Банк ведь не работает бесплатно. Процент работы банка, потом риски... Все это превращается в стоимость кредита", – объяснил экономист Олег Пендзин.

Напомним, при этом давать кредиты и принимать депозиты в Украине будут по-новому – НБУ уже утвердил дополнительные требования к банковским договорам.

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