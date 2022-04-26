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Где выгодно купить доллар: курс в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 14:03
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Рассказываем, сколько стоит доллар в украинских банках во вторник, 26 апреля
Какой курс доллара в банках
Какой курс доллара в банках / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине все еще остается замороженным на уровне 29,25 грн/долл. Украинским банкам разрешили продавать валюту и выставлять собственный курс, который, однако, не может быть больше чем на 10% от официального.

"Сегодня" расскажет, что происходит с курсом доллара в банках 26 апреля.

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Курс в банках

Согласно данным на специализированном сайте "Минфин" курс доллара в банках таков:

  • ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 29,25/30,00 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 31,70/32,17 грн;
  • Райффайзен Банк – 31,90/32,17 грн;
  • Сбербанк – 29,90/32,18;
  • ПУМБ – 31,80/32,18 грн.

При этом средний курс в банках Украины на 26 апреля таков: 31,50/32,17 грн (покупка/продажа).

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Как обменники зарабатывают на украинцах и где покупать доллар

Ранее "Сегодня" рассказывали, что обменные пункты – вполне легальное явление, конечно, если у этого киоска есть лицензия. Здесь можно как купить валюту, так и продать ее по гривне.

Курс продажи и покупки отличается, именно на этой разнице, которая называется "спред", и зарабатывают следующие пункты. В среднем с одного доллара зарабатывают 0,3 грн если разница составляет 30 копеек, однако всегда есть способ, как взять с клиента больше.

Например, продавать валюту в ночное время. Это стоит дороже, и маржа может составить 0,5–0,7 грн. Также верный друг обменников это спрос, благодаря которому они могут повышать цену на услуги.

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Выгоднее менять средства в спальных районах, там меньше поток людей, соответственно, меньший спрос и наценка.

О том, где лучше покупать валюту, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что делать с долларом во время войны, да где и как обменять поврежденные иностранные банкноты.

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