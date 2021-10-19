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Доллар замер, а евро начал дорожать – курс НБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 октября, 09:25
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 октября
Каким будет курс доллара во вторник, 19 октября
Каким будет курс доллара во вторник, 19 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 19 октября:

18.1019.10Изменение
1 доллар США26,34 грн26,34 грн0
1 евро30,44 грн30,56 грн+0,12

По сравнению с курсом валют на 17 октября доллар никак не изменился в цене, а евро вырос в цене на целых 12 копеек.

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Польский злотый тоже подорожал на несколько копеек, его стоимость составляет 6,67 грн. Рубль также незначительно поднялся в цене, сейчас его курс к гривне такой – 3,69 грн/10 руб.

Что ждет украинцев дальше?

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, торги на следующей неделе будут отличаться высокой волатильностью.

Причиной этого станут накопленные за праздники спрос и предложение, которые "выплеснутся" на рынок.

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Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что будет с курсом доллара в 2022 году и от чего зависит ситуация на валютном рынке.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, небольшая девальвация гривни будет даже полезной для украинской экономики, поскольку привлечет новых инвесторов.

Какие еще прогнозы дали эксперты, читайте в нашем материале.

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