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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинцев ждет новый курс. Что будет с долларом на следующей неделе

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
13 октября, 16:51
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 18 октября
В Украине снова изменился курс
В Украине снова изменился курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 18 октября:

13.1018.10Изменение
1 доллар США26,35 грн26,34 грн-0,01
1 евро30,43 грн30,45 грн+0,02

По сравнению с курсом 13 октября доллар подешевел на 1 копейку, а евро вырос в цене на 7 копеек.

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Что будет с долларом в ближайшее время

Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, ожидается, что гривна проведет торговый день в сформированном диапазоне 26,3-26,4 гривни за доллар США. Торги на следующей неделе будут отличаться высокой волатильностью.

"Накопленные за праздники спрос и предложение выплеснутся на рынок, что повысит торговые обороты и волатильность. Все текущие факторы останутся действенными. Следим за эпидемиологической ситуацией, инфляционными показателями и настроениями в бизнесе", – отмечает эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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