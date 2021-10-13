Украинцев ждет новый курс. Что будет с долларом на следующей неделе

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 18 октября:
|13.10
|18.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,35 грн
|26,34 грн
|-0,01
|1 евро
|30,43 грн
|30,45 грн
|+0,02
По сравнению с курсом 13 октября доллар подешевел на 1 копейку, а евро вырос в цене на 7 копеек.
Что будет с долларом в ближайшее время
Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, ожидается, что гривна проведет торговый день в сформированном диапазоне 26,3-26,4 гривни за доллар США. Торги на следующей неделе будут отличаться высокой волатильностью.
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"Накопленные за праздники спрос и предложение выплеснутся на рынок, что повысит торговые обороты и волатильность. Все текущие факторы останутся действенными. Следим за эпидемиологической ситуацией, инфляционными показателями и настроениями в бизнесе", – отмечает эксперт.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.